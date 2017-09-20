У «Львіводоканалі» пообіцяли провести каналізацію у всьому місті до 2021 року

ЛМКП «Львівводоканал» працює за програмою каналізування, яка розрахована до 2020 року і має на меті каналізування всіх вулиць міста Львова. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор ЛМКП «Львівводоканал» Валентин Вольський.

«По каналізуванню ми зараз працюємо в районі вул. Тракт Глинянський, вул. Кошова, вул. Козацька. На сьогоднішній день виконано вже близько 75% робіт. Крім цього, ми працюємо у районі вул. Ряснянська, вул. Брюховецька. Протягом місяця плануємо завершити роботи, фінансування є.

У нас є програма каналізування, яка розрахована до 2020 року, і цими темпами, які у нас зараз є, ми повністю її виконаємо. На початок 2021 року у Львові всі вулиці мають бути каналізовані. Місто виділяє кошти на центральні колектори, а всі мешканці, які мають бажання приєднатись до центральних колекторів, роблять це вже за свої кошти», – зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Валентин Вольський.