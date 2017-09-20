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Поліція зупинила матч «Прикарпаття» – «Карпати»: львівські фани кидали на поле піротехніку та жбурляли у правоохоронців каміння

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 20 вересня, франківські правоохоронці зупинили матч 3 попереднього раунду Кубку України з футболу між командами «Прикарпаття» та «Карпати». Про це повідомляє mi100.info.

На початку матчу фанати львівських “Карпат” кидали на поле піротехніку. Коли команда “Прикарпаття” відкрила рахунок, забивши два голи, львівські ультрас почали закидувати камінням правоохоронців. Через це поліцейські змушені були зупинити матч.

На матч продали близько десяти тисяч квитків. Щоб вмістити всіх футбольних фанатів, на стадіоні змушені були облаштувати нову трибуну. Охорону порядку під час матчу забезпечують дві сотні правоохоронців, працівники муніципальної варти, нацгвардійці та учасники АТО.

Фото: Місто

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