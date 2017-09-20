Поліція затримала злодія, якого розшукували протягом шести років

На Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, який перебував у розшуку. Чоловік був оголошений у розшук у 2011 році за вчинення крадіжки та шахрайство. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Встановлено, що наприкінці січня 2011 року у Золочеві зловмисник проник у квартиру, звідки викрав майже п’ять тисяч гривень, паспорт та інші особисті документи власника. Окрім того, наприкінці травня 2010 року, зловмисник шляхом обману заволодів велосипедом місцевого мешканця, який в подальшому продав, а гроші витратив на власні потреби.

Правоохоронці Золочівського відділу поліції встановили, що до крадіжки та шахрайства причетний 27-річний житель одного з сіл району.

Чоловік більше шести років переховувався від слідства, проте 16 вересня працівниками Золочівського відділу поліції він був затриманий в Одеській області. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка), ч.1. ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом та іншими важливими особистими документами) КК України. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.