Наступного року вчителям планують підняти зарплату на 25%

У 2018 р видатки зведеного бюджету на освіту збільшаться майже на 20% і складуть 217,8 млрд. гривень. Це передбачено проектом Державного бюджету України на 2018 рік. Про це інформує прес-служба Кабміну.

«Нам необхідно підвищувати якість освіти, починаючи с середньої. Найперший і найважливіший крок у цьому напрямку – достойна оплата праці тих, хто навчає дітей. Тому Уряд запропонував депутатам підтримати підвищення вчительських зарплат на 25%», – зазначають у прес-службі уряду.

У проекті бюджету на наступний рік також закладені видатки на проведення освітньої реформи. Зокрема, 1 млрд гривень виділено на модернізацію початкової школи, 386,6 млн гривень – на підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, 373,3 млн гривень – на підручники для учнів перших класів. Крім того, проект бюджету-2018 передбачає фінансування інклюзивної освіти в розмірі 504,5 млн гривень. Також гроші будуть виділені на створення національної електронної платформи для розміщення навчальних ресурсів. Розмір видатків за цією статтею – 54,6 млн гривень.

Кабінет Міністрів України зареєстрував в Парламенті законопроект 15 вересня, як передбачає бюджетне законодавство.

Фото: blog.turbotax.intuit.com