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На Золочівський полігон вночі тишком-нишком несанкціоновано возять сміття зі Львова?

Соломія Головіна

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На територію Золочівського сміттєзвалища несанкціоновано возять сміттєвозами ТПВ зі Львова. Про це вчора, 19 вересня, під час сесійного засідання Львівської обласної ради заявила депутат Мирослава Бабінська, передає Львівський портал.

«Справа в тому, що сесія сільської ради, де розташований цей полігон, прийняла рішення про неприйняття ТПВ зі Львова через екологічну загрозу для мешканців навколишніх сіл. Туди по-злодійськи вночі заїжджають сміттєвози зі Львова, привозять сміття. Місцеві жителі вже зробили там свого роду заставу, викликають патрульну поліцію, складають акти, але сміттєвози і далі возять ТПВ…», – розповіла вона.

Отож, Мирослава Бабінська поцікавилася у директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслана Гречаника, «як діяти далі місцевим жителям, щоб припинити вакханалію із несанкціонованим ввезенням сміття».

«Факти несанкціонованого вивезення сміття протягом останніх шести місяців нам не відомі. Можливі, вони були у попередні періоди…Якщо ж такі факти дійсно є, то просимо писати звернення в Державну екологічну інспекцію, яка проведе позапланову перевірку і викладе», – зазначив Руслан Гречаник.

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