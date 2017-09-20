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На Львівщині мотоцикліст вгамселився у фуру: є постраждалі

Олександр Косик

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У Миколаївському районі мотоцикліст «врізався» у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Внаслідок ДТП водія та пасажира мотоцикла без свідомості доставлено в реанімаційне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 вересня о 21.30 поблизу села Рудники, Миколаївського району. Як попередньо встановили поліцейські, водій мотоцикла «Ява», 27-річний мешканець Миколаївського району, скоїв наїзд на причіп автомобіля «Рено Мастер», який стояв на узбіччі дороги під керуванням 37-річного жителя Івано-Франківської області.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста та його пасажира, 29-річного мешканця Миколаївського району, без свідомості доставлено в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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