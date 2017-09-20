Мешканців Львівщини запрошують на цикл семінарів про соціальний захист населення

Сьогодні, 20 вересня, у ЛОДА розпочався цикл семінарів в межах співпраці з регіональним центром з надання безоплатно вторинної правової допомоги у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Семінар на тему «Питання соціальної державної підтримки громадян та місце системи правової допомоги в забезпеченні прав на соціальний захист» влаштували для представників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

При проведенні семінару зокрема акцентували увага на питаннях: роль і місце місцевих центрів з надання БВПД в забезпеченні права мешканців Львівської області на соціальний захист, житлові субсидії як різновид соціальної державної підтримки громадян та стан надання пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян.

Фото: ЛОДА