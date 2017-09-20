Львівські патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку за грабіж

У Львові патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у скоєнні грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, на вулиці Мазепи, екіпаж патрульної поліції помітив припаркований автомобіль ВАЗ 2110, який перебував в орієнтуванні. Патрульні перевірили його в базі даних та переконалися, що власника транспортного засобу розшукують за підозрою у скоєнні грабежу, який нещодавно трапився на вулиці Джорджа Вашингтона.

Чоловік напав на жінку та зірвав з її шиї золотий ланцюжок. Патрульні підійшли ближче та побачили в салоні автомобіля двох чоловіків. Особи, коли побачили інспекторів, занервували та почали заводити двигун. Патрульні їх зупинили та попросили в чоловіків документи. Один з них виявився особою, яка перебуває у розшуку. Його затримали та доставили до Личаківського відділу поліції.

Фото: Патрульна поліція Львова