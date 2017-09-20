Львівська облрада просить Порошенка проголосити 2018-ий роком ЗУНР

Депутати Львівської обласної ради ухвалили звернення до Президента України та Верховної Ради України щодо проголошення 2018 року Роком ЗУНРу, а також 2019 року – Роком Соборності України. Відповідне рішення обранці прийняли вчора, 19 вересня, під час сесійного засідання передає Львівський портал.

«З метою збереження української історії та відзначення 100-річчя з часу заснування ЗУНРу та Соборності України звертаємося до Вас із проханням:

– проголосити 2018 рік на Україні Роком ЗУНРу (Західно-Української Народної Республіки), а також 2019 рік – Роком Соборності України;

– передбачити в державному бюджеті України кошти для ґрунтовного кількамовного видання про історію ЗУНРу та Соборності України;

– встановити в місті Львові пам’ятник президентові Західно-Української Народної Республіки (ЗУНРу) – Євгенові Петрушевичу на однойменній площі;

– передбачити організацію та проведення інформаційних, науково-пізнавальних, культурних та інших заходів», – йдеться у зверненні.