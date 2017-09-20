Львівщина активно експортує техніку і меблі в Євросоюз

У січні–липні цього року експорт товарів підприємствами Львівської області становив 831 млн дол США. Порівняно з січнем–липнем минулого року експорт зріс на 19,9%, або на 138 млн дол. Про це повідомляє Головне управління статистики у Львівській області.

Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу (27,3% від загальнообласного експорту), Німеччину (12,5%), Чехію (6,9%) та Данію (6,7%).

Експорт товарів у країни Європейського Союзу становив 636 млн дол., або 76% від загального експорту області, та збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 20,4%.

Серед товарів, які Львівщина експортувала, переважали електротехнічне обладнання та їх частини (26,1% від обсягу експорту області), меблі (12,4%), деревина і вироби з неї (10,1%), жири та олії (6,9%) та зернові культури (5,1%).