До Покрови Укрзалізниця призначила додаткові поїзди через Львів

Під час святкування Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, які відзначаються в один день 14 жовтня, Укрзалізниця призначила п’ять додаткових поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Вони курсуватимуть у період з 13 по 17 жовтня з Києва до Дніпра, Хмельницького, Львова та Бердянська, а також з Одеси до Львова. Найближчим часом на ці дати Укрзалізниця планує призначити ще низку додаткових поїздів на інших популярних напрямках.

Зокрема, в період з 13 по 17 жовтня для святкових подорожей можна скористатися наступними додатковими поїздами:

№ 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва та Львова 14, 16 жовтня.

№ 179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва та Дніпра 14 та 16 жовтня.

№ 295/296 Київ – Хмельницький, з Києва та Хмельницького 14 та 16 жовтня.

№ 227/228 Одеса – Львів, відправленням з Одеси 13, 15, 17 жовтня, зворотно зі Львова 14, 16 жовтня.

№ 227/228 Київ – Бердянськ, відправлення з Бердянська 13, 15 жовтня, з Києва 14 жовтня.

Квитки на ці поїзди вже доступні в онлайн-продажу на сайті Укрзалізниці booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Наразі Укрзалізниця також опрацьовує призначення на святкові дати з 13 по 17 жовтня додаткових поїздів у сполученнях Київ – Херсон, Миколаїв, Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, Київ – Івано-Франківськ, Ворохта, Київ – Ковель, Київ – Ужгород, Харків – Ужгород, Харків – Одеса, Запоріжжя – Івано-Франківськ.