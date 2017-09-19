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У Львові дідусь на Skoda Fabia переїхав бабусю

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У Львові літній водій скоїв наїзд на пенсіонерку. Жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в нейрохірургічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 вересня о 12.40 на вулиці Чернігівській у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Шкода Фабія», 73-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, 73-річну мешканку Львова.

Внаслідок автопригоди жінку-пішохода госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м’яких тканин поперекового відділу хребта, садна голови та лівого ліктьового суглоба».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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