У Львові чоловіка, що обікрав церкву, впіймали майже одразу зі всім «добром»

У Львові патрульні затримали чоловіка, який поцупив церковне майно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько 4.00 год. ранку,екіпаж патрульної поліції помітив підозрілу особу на вулиці Пильникарській.

«Чоловік ніс велику сумку з чимось важким. Патрульні під’їхали ближче, а коли громадянин побачив службовий автомобіль поліції – поклав сумку та почав втікати. Вже на вулиці Богдана Хмельницького особу затримали», – розповідають патрульні.

У сумці лежали порізані мідні водостічні труби, які чоловік ймовірно викрав з церкви неподалік. 31-річного мешканця Львова доставили до Галицького відділу поліції та передали слідчим.