Цьогоріч із лав прикордонників вигнали 500 осіб

Вже понад 6000 прикордонників притягнули до відповідальності за різні порушення у 2017 році, 500 із них – було звільнено. Про це заявив очільник Державної прикордонної служби України Петро Цигикал. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

«З початку 2017 року Державна прикордонна служба провела три антикорупційні акції. В результаті профілактичних заходів до дисциплінарної відповідальності притягнуто більше 5 тисяч осіб, до адміністративної – майже 1 тисяча», – сказав Петро Цигикал.

Голова ДПСУ також зазначив, що відносно 73 прикордонників відкриті кримінальні провадження, 38 з них засуджено, звільнено більше 500 осіб, у тому числі 26 – з позбавленням військового звання.

За словами чиновника, є позитивні зрушення.

«Кількість відмов від неправомірної вигоди, запропонованої під час служби, зросла майже в 4 рази, в порівнянні з минулими роками. Лише за 2017 рік ми зафіксували 800 відмов від запропонованого хабара. Але ми будемо продовжувати боротьбу з корупціонерами, адже народ України заслуговує на чесну прикордонну службу», – наголосив Петро Цигикал.

Голова Держприкордонслужби також повідомив, що за 2016 рік в ДПСУ проведено понад 650 внутрішніх розслідувань з ініціативи внутрішньої безпеки служби. Тоді за корупційні дії звільнили більше 3 тисяч прикордонників.