Небайдужі львів’янки врятували життя чоловіка, який валявся на коліях

Небайдужі громадяни врятували чоловіку життя, який лежав без тями на залізничній колії по вулиці Замковій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

За даними правоохоронців, дві жінки повідомили, що побачили, як чоловік не втримався на ногах та скотився на залізничну колію. Вони спробували його перетягнути на безпечне місце, проте їм забракло сил. Тоді вони викликали патрульних.

«Офіцери прибули оперативно і відтягли чоловіка з небезпечної ділянки. Через дві хвилини по тому колією пронісся пасажирський поїзд. Врятований отямився, але так і не збагнув, який він був близький до смерті. Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння, від медичної допомоги відмовився», – йдеться у повідомленні.

Управління патрульної поліції Львова висловлює подяку небайдужим громадянам, які не пройшли повз.

«В такі моменти ти розумієш, що це не просто робота, це – покликання. Не легко працювати, коли постійно зіштовхуєшся з критикою. Але після таких ситуацій як ця, ти повертаєшся додому з відчуттям, що потрібен громадянам, а твоя служба – це важлива місія», – прокоментувала випадок патрульна Львова Анна Мороз.