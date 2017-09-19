На Львівщині оголосили призов чоловіків до 59 років на військові навчання

На Львівщині проводиться призов на навчальні збори 24-ї механізованої бригади, що будуть проводитись у жовтні. Про це у Facebook повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко, передає кореспондент Львівського порталу.

Львівський обласний військовий комісаріат повідомляє громадян, що районними військовими комісаріатами Львівської області проводиться призов резервістів та військовозобов’язаних (чоловічої статті віком до 59 років) на навчальні військові збори 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького (з відповідними соціальними гарантіями) терміном на один місяць, що будуть проводитись на полігонах оперативного командування «Захід» у жовтні 2017 року.

«Ви зможете покращити свої навички у тактичній та вогневій підготовці, отримати іншу або оновити вміння зі своєї військово-облікової спеціальності. Шановні Галичани, всі знають, що МИ є надійними захисниками своєї країни та своїх родин. За детальною інформацією, щодо проходження військових зборів прошу звертатись до чергового Львівського обласного військового комісаріату за тел. (032) 260-26-56 та районних військових комісаріатів за місцем проживання», – повідомив військовий комісар.