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На Львівщині налічується 154 незаконних сміттєзвалищ

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Станом на сьогодні у Львівській області є 154 несанкціонованих сміттєзвалища. Про це сьогодні, 19 вересня, під час сесійного засідання повідомив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник, передає Львівський портал.

Водночас, за його словами, у 2013 році їх було 650, у 2015 – 410, у 2016 – 365.

«Тобто, залишилася одна четверта частина тих сміттєзвалищ, яка була», – підсумував Руслан Гречаник.

«Щодо несанкціонованих сміттєзвалищ, які розміщені на території області, то вони облікуються районними державними адміністраціями, а також Міністерством екології та природних ресурсів. Відтак ситуацію можна побачити на сайті ecomapa.gov.ua», – сказав він.

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