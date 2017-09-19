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На кордоні вилучили цінну ікону

Омелян Шевчук

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Працівники Львівської митниці ДФС вилучили ікону і п’ять антикварних статуеток. Експерти встановили, що ікона «святий Миколай Чудотворець» має історичну і мистецьку цінність. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

За даними відомства, у квітні цього року в пункті пропуску «Краковець – Корчова» працівники митниці в багажному відділенні рейсового автобуса, в картонних коробках, серед старожитностей, які везли з Німеччини виявили 10 незадекларованих за встановленою формою предметів. Серед них були ікона на дерев’яній основі, ікони з металу коричневого та жовтого кольорів та п’ять порцелянових статуеток. Водій намагався перемістити їх через митний кордон України без декларування, тобто, не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщуваний товар, не вказав кількості, не надав дозвільних документів на товар та супровідних – на багаж. Товари вилучили і скерували на експертизу для встановлення вартості та культурної цінності.

Днями надійшла відповідь від експертів. Вони встановили, що ікона на дерев’яній основі – «святий Миколай Чудотворець» – зразок російського іконопису XIX ст., має історичну і мистецьку цінність. Всі п’ять статуеток – виробництва відомої фірми «Ens Karl», зареєстрованої у німецькому торговому реєстрі 1919 року. Вони датуються 50-ми роками ХХ століття і теж мають антикварну цінність.

Тепер справу про порушення митних правил скерують до суду, який і визначить покарання.

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