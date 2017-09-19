Львів’яни почали частіше одружуватися і рідше заводити дітей

У січні-липні 2017 року у Львові народились 4200 дітей, що на 3,1% менше порівняно з січнем-липнем 2016 року. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

За цей ж період померли 4932 особи (на 0,4% більше). Природне скорочення населення обласного центру у січні-липні 2017 року становило 732 особи (у січні-липні 2016 року – 577 осіб). Природний приріст населення зафіксовано у м. Винники та смт Рудне (25 та 17 осіб, відповідно).

Упродовж січня-липня 2017 року у місті зареєстровано 4238 одружень. Порівняно з січнем-липнем 2016 кількість шлюбів збільшилась на 621 одиницю (на 17,2%).