Львів'ян кличуть на відкрите змагання із вуличного воркауту

У Львові відбудеться Steel Workout Show – відкрите змагання з елементами шоу з популярного виду вуличного спорту – воркауту. Участь у заході – безкоштовна, а на переможців очікують подарунки. Про це львівському порталу повідомили організатори заходу.

Мета змагань – популяризувати здоровий спосіб життя, демонструючи наочний приклад «вуличних» спортсменів зі світовими іменами.

Змагання відбуватимуться в двох різних номінаціях – серед дівчат і серед хлопців, незалежно від вікової категорії. Взяти участь і поборотися за цінні призи – смартфони та фітнес-браслети – можуть усі охочі – для цього потрібно лише зареєструватися в адміністратора перед заходом.

Дійство пройде за участі міжнародної організації Street Workout під керівництвом її ідеолога – спортсмена Дениса Мініна. Тренер проведе відкритий майстер-клас і розповість, як правильно займатися спортом у вуличних умовах.

«Ми запрошуємо всіх, хто любить спорт, і особливо тих, хто лише мріє його полюбити і сформувати сталевий корпус, на Steel Workout Show. Адже спорт – це не тільки корисно і красиво! Завдяки своїй фізичній підготовці, ви зможете виграти чудові ґаджети, аби планувати і контролювати тренування. Або ж просто приходьте підтримати українських чемпіонів і подивитися показові виступи наших спортсменів», – запрошує Денис Мінін.

Steel Workout Show – це тур містами України, який вже з успіхом минув у Дніпрі, Харкові та Києві, а після Львова вирушить до Одеси.

Змагання відбудуться 24 вересня на паркінгу ТЦ «Форум Львів» (вул. Під Дубом, 7Б). Початок – о 15.00 год.