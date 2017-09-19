ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян кличуть на відкрите змагання із вуличного воркауту

Андрій Котенський

|

У Львові відбудеться Steel Workout Show – відкрите змагання з елементами шоу з популярного виду вуличного спорту – воркауту. Участь у заході – безкоштовна, а на переможців очікують подарунки. Про це львівському порталу повідомили організатори заходу.

Мета змагань – популяризувати здоровий спосіб життя, демонструючи наочний приклад «вуличних» спортсменів зі світовими іменами.

Змагання відбуватимуться в двох різних номінаціях – серед дівчат і серед хлопців, незалежно від вікової категорії. Взяти участь і поборотися за цінні призи – смартфони та фітнес-браслети – можуть усі охочі – для цього потрібно лише зареєструватися в адміністратора перед заходом.

Дійство пройде за участі міжнародної організації Street Workout під керівництвом її ідеолога – спортсмена Дениса Мініна. Тренер проведе відкритий майстер-клас і розповість, як правильно займатися спортом у вуличних умовах.

«Ми запрошуємо всіх, хто любить спорт, і особливо тих, хто лише мріє його полюбити і сформувати сталевий корпус, на Steel Workout Show. Адже спорт – це не тільки корисно і красиво! Завдяки своїй фізичній підготовці, ви зможете виграти чудові ґаджети, аби планувати і контролювати тренування. Або ж просто приходьте підтримати українських чемпіонів і подивитися показові виступи наших спортсменів», – запрошує Денис Мінін.

Steel Workout Show – це тур містами України, який вже з успіхом минув у Дніпрі, Харкові та Києві, а після Львова вирушить до Одеси.

Змагання відбудуться 24 вересня на паркінгу ТЦ «Форум Львів» (вул. Під Дубом, 7Б). Початок – о 15.00 год.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів