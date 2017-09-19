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Двом сиротам знайшли прийомну сім'ю на Львівщині

Омелян Шевчук

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Двом дітям, позбавлених батьківського піклування, знайшли сім’ю на Радехівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

За даними відомства, у селі Полове Радехівського району у діючу прийомну сім’ю, влаштували на виховання та спільне проживання двох дітей, позбавлених батьківського піклування, які є між собою рідними братом та сестрою – повідомив начальник Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

За його словами, у цій прийомній сім’ї вже виховується дитина позбавлена батьківського піклування.

Зауважмо, що у Львівській області функціонує 34 дитячих будинки сімейного типу та 98 прийомних сімей, в яких виховують 403 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і осіб з їх числа.

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