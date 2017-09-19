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До Голосківського цвинтаря у Львові збудують вулицю і прокладуть тролейбусну лінію

Катерина Родак

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Цьогоріч можуть розпочатись роботи по будівництву дороги до Голосківського кладовища, що у Львові. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Роман Іванців.

«Робимо все для того, щоб ще цьогоріч у Львові розпочалися роботи із будівництва дороги до Голосківського кладовища. Проектна частина повністю готова і лише очікує проведення її експертизи. Опісля – можна запускати процедуру тендеру та приступати до виконання робіт».

За словами Романа Іванціва, ще минулого року було розроблено відповідний проект, який пройшов експертизу. Було оголошено тендер. Однак він не відбувся – заявку подав лише один учасник. На додачу – звернення людей із кооперативу «Самоцвіти», які на місці майбутньої дороги виявляється мали вже приватизовані ділянки. Перевірка підтвердила цей факт, тож проект відправили на коригування з тим, аби знайти спосіб обійти ділянки. Більше того, слід було врахувати наявність на цій площі магістрального газопроводу і високовольтної лінії – переносити їх дуже витратно.

«Рішення проектна група знайшла. Проект вже готовий, пройшов усі погодження і зараз підлягає експертизі, яка триватиме орієнтовно місяць часу. У бюджеті 2017 року на ці роботи закладено 700 тисяч гривень. Департамент житлового господарства і інфраструктури Львівської міської ради, який є замовником по цих роботах, має на «Прозорро» оголосити тендер», – зазначає Роман Іванців. Та додає – йдеться про продовження вул. Миколайчука до в’їзду на  Голосківське кладовище.

«Це важливий інфраструктурний проект. Окрім свого прямого призначення ця дорога дозволить також мати альтернативний доїзд до смт. Брюховичі, минаючи вул.Замарстинівську. Дозволить розвивати ту частину міста, яка зараз є в чагарниках – продовження вул. Миколайчука. Там є багато вільних земель міста», – наголошує Роман Іванців.

До речі, паралельно з будівництвом вулиці буде зроблено водовідведення та встановлено каналізаційний колектор та замощено тротуари. Проектом передбачене також освітлення і, що особливо важливо –  тролейбусну лінію з розворотним кільцем біля входу на цвинтар.

«Тендер буде оголошено цього року. Будемо запрошувати максимальну кількість підрядників. Є можливість ще цього року приступити до виконання робіт. Принаймні, розчистити чагарники, вирівняти територію в осінньо-зимовий період цілком реально», – прогнозує Роман Іванців.

Загальна вартість будівництва вулиці до Голосківського кладовища – більше 40 млн.грн. За попередніми прогнозами, на його реалізацію потрібно не менше двох років.

Раніше повідомлялось, що дорогу до Голосківського цвинтаря почнуть будувати наступного року.

 

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