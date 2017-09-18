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У школах та садочках Львівщини перевірять системи пожежної безпеки

Соломія Григор'єва

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У зв’язку із подіями на Одещині, школи та садочки Львівської області перевірять на дотримання протипожежної безпеки. Таке доручення, сьогодні, 18 вересня, під час апаратної наради дав голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, передає Львівський портал.

Відтак повну перевірку пройдуть усі загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади Львівщини.

Нагадаємо, 16 вересня в Одесі загорівся муніципальний дитячий оздоровчо-спортивний табір «Вікторія». Внаслідок пожежі загинуло троє дітей. Як повідомили в управлінні з надзвичайних ситуацій в Одеській області, у таборі вже кілька місяців не працювала звуко-світлова протипожежна сигналізація.

Фото: ЛОДА

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