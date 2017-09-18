У Дрогобичі через численні порушення закрили ізолятор тимчасового тримання

На Львівщині прокуратура призупинила діяльність ізолятора тимчасового тримання у зв’язку із порушеннями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Внаслідок чергової перевірки у Дрогобичі ізолятора тимчасового тримання №2 Головного управління Нацполіції у Львівській області прокуратурою виявлено порушення конституційних прав в’язнів, що перебувають у спецустанові.

Під час перевірки діяльності закладу ще у серпні цього року виявлено низку порушень, зокрема, щодо медико-санітарного та матеріально-побутового забезпечення, а також вимог законодавства щодо охорони приміщення та пожежної безпеки.

Незважаючи на те, що працівниками прокуратури неодноразово вносились документи прокурорського реагування, недоліки у роботі ізолятора не були належно усунені.

Відтак, керівництвом прокуратури прийнято рішення про призупинення діяльності ізолятора до усунення вказаних порушень та приведення спецустанови у відповідність до законодавства та європейських стандартів.