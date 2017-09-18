На заході України сьогодні прогнозують вітер, грози та град

Сьогодні у західних областях України очікується погіршення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС.

«Вранці 18 вересня у західних областях грози, сильні зливи, град та шквали 25-30м/с», – йдеться у повідомленні.