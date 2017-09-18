ОСТАННІ НОВИНИ

На заході України сьогодні прогнозують вітер, грози та град

Вероніка Рой

|

Сьогодні у західних областях України очікується погіршення погодних умов. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС.

«Вранці 18 вересня у західних областях грози, сильні зливи, град та шквали 25-30м/с», – йдеться у повідомленні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?
Катерина РОДАК
Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?

Уже цього четверга, 14 вересня, у Львівській міській раді розпочнеться 10-та, ювілейна сесія 7-го скликання. Після двомі...

На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі
Олесь ТЯГАЙ
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів