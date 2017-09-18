Минулої доби у зоні АТО ворог поранив одного українського військового

За минулу добу російсько-окупаційні угруповання 31 раз порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 14 разів відкривали вогонь. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією.

Вже традиційно гаряче ввечері і вночі було в районі Авдіївської промзони. Тут з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали наші опорні пункти. З цієї ж зброї ворог двічі бив по українських захисниках на шахті Бутівка.

На Луганському напрямку вперше від початку перемир’я противник застосовував артилерію. Так, близько 21 години бойовики відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії на підступах до Новотошківського. А з мінометів калібру 82 міліметри били біля Кримського та Причепилівки.

На Приморському напрямку найманці застосовували зенітну установку в районі Гнутового, а великокаліберні кулемети – двічі поблизу Водяного.