Мерія хоче передати в оренду 12 приміщень нерухомого майна Львова: перелік об’єктів

Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про намір передати в оренду 12 об’єктів нерухомого майна. Особи, що бажають отримати об’єкти в оренду, повинні до 30 вересня 2017 року повідомити про свій намір, скерувавши відповідну заяву про укладення договору оренди. Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 2 роки 364 дні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це такі об’єкти:

№ п/п Адреса об’єкта (пл./просп.) Поверховість Площа (кв. м) Балансоутримувач Галицький район 1. Дж. Дудаєва, 17 підвал 19,0 ЛКП «Княже місто» 2. Грецька, 3 підвал 16,3 ЛКП «Снопківське» 3. Староміська, 1 підвал 73,1 ЛКП «Центральне» 4. пл. Галицька, 15 підвал 305,5 ЛКП «Агенція ресурсів» 5 І. Франка, 126 підвал 25,5 ЛКП «Снопківське» Личаківський район 6. Мучна, 3 підвал 28,8 ЛКП «№ 507» 7. Рєпіна, 8 підвал 9,5 ЛКП «Господар» 8 Погулянка, 20 півпідвал 29,6 ЛКП «№500» Сихівський район 9. Довженка, 20 1-ий поверх 21,9 ЛКП «Хуторівка» Шевченківський район 10. Джерельна, 23 підвал 27,8 ЛКП «Янів-405» 11. Заводська, 9 підвал 41,2 ЛКП «Балатон-409» 12. Леонтовича, 5 підвал 21,3 ЛКП «Янів-405»

Заяву про укладення договору потрібно скеровувати на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч, надалі – ЦНАП) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно робочого графіку – для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

До заяви додається:

Для фізичних осіб – засвідчена заявником копія паспорта громадянина України – (1, 2, 11 сторінки). Для професійних творчих працівників – засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки. Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження двох і більше заяв, управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.