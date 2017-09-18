Мерія хоче передати в оренду 12 приміщень нерухомого майна Львова: перелік об’єктів

Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про намір передати в оренду 12 об’єктів нерухомого майна. Особи, що бажають отримати об’єкти в оренду, повинні до 30 вересня 2017 року повідомити про свій намір, скерувавши відповідну заяву про укладення договору оренди. Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 2 роки 364 дні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Це такі об’єкти:
|№ п/п
|Адреса об’єкта (пл./просп.)
|Поверховість
|Площа (кв. м)
|Балансоутримувач
|Галицький район
|1.
|Дж. Дудаєва, 17
|підвал
|19,0
|ЛКП «Княже місто»
|2.
|Грецька, 3
|підвал
|16,3
|ЛКП «Снопківське»
|3.
|Староміська, 1
|підвал
|73,1
|ЛКП «Центральне»
|4.
|пл. Галицька, 15
|підвал
|305,5
|ЛКП «Агенція ресурсів»
|5
|І. Франка, 126
|підвал
|25,5
|ЛКП «Снопківське»
|Личаківський район
|6.
|Мучна, 3
|підвал
|28,8
|ЛКП «№ 507»
|7.
|Рєпіна, 8
|підвал
|9,5
|ЛКП «Господар»
|8
|Погулянка, 20
|півпідвал
|29,6
|ЛКП «№500»
|Сихівський район
|9.
|Довженка, 20
|1-ий поверх
|21,9
|ЛКП «Хуторівка»
|Шевченківський район
|10.
|Джерельна, 23
|підвал
|27,8
|ЛКП «Янів-405»
|11.
|Заводська, 9
|підвал
|41,2
|ЛКП «Балатон-409»
|12.
|Леонтовича, 5
|підвал
|21,3
|ЛКП «Янів-405»
Заяву про укладення договору потрібно скеровувати на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч, надалі – ЦНАП) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно робочого графіку – для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.
До заяви додається:
- Для фізичних осіб – засвідчена заявником копія паспорта громадянина України – (1, 2, 11 сторінки).
- Для професійних творчих працівників – засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки.
- Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
- Довідка про відсутність справи про банкрутство.
У разі надходження двох і більше заяв, управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.
Соломія Григор'єва