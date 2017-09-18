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Мерія хоче передати в оренду 12 приміщень нерухомого майна Львова: перелік об’єктів

Соломія Григор'єва

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Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про намір передати в оренду 12 об’єктів нерухомого майна. Особи, що бажають отримати об’єкти в оренду, повинні до 30 вересня 2017 року повідомити про свій намір, скерувавши відповідну заяву про укладення договору оренди. Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 2 роки 364 дні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це такі об’єкти:

№ п/п Адреса об’єкта (пл./просп.) Поверховість Площа (кв. м) Балансоутримувач
Галицький район
1. Дж. Дудаєва, 17 підвал 19,0 ЛКП «Княже місто»
2. Грецька, 3 підвал 16,3 ЛКП «Снопківське»
3. Староміська, 1 підвал 73,1 ЛКП «Центральне»
4. пл. Галицька, 15 підвал 305,5 ЛКП «Агенція ресурсів»
5 І. Франка, 126 підвал 25,5 ЛКП «Снопківське»
Личаківський район
6. Мучна, 3 підвал 28,8 ЛКП «№ 507»
7. Рєпіна, 8 підвал 9,5 ЛКП «Господар»
8 Погулянка, 20 півпідвал 29,6 ЛКП «№500»
Сихівський район
9. Довженка, 20 1-ий поверх 21,9 ЛКП «Хуторівка»
Шевченківський район
10. Джерельна, 23 підвал 27,8 ЛКП «Янів-405»
11. Заводська, 9 підвал 41,2 ЛКП «Балатон-409»
12. Леонтовича, 5 підвал 21,3 ЛКП «Янів-405»

Заяву про укладення договору потрібно скеровувати на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч, надалі – ЦНАП) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно робочого графіку – для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької діяльності.

До заяви додається:

  1. Для фізичних осіб – засвідчена заявником копія паспорта громадянина України – (1, 2, 11 сторінки).
  2. Для професійних творчих працівників – засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки.
  3. Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
  4. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження двох і більше заяв, управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.

 

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