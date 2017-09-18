Львівські «Карпати» зіграли внічию з луганською «Зорею»

Після матчу проти Вереса львівські «Карпати» в рамках 9 туру УПЛ протистояли «Зорі». Зустріч закінчилася нічиєю – 0:0, пише Футбол 24.

Лідер «левів» Ігор Худоб’як за рішенням нового тренера Сергія Зайцева навіть не потрапив до заявки на матч. Новачки львів’ян Мякушко та Гладкий вийшли на поле з перших секунд.

В першому таймі «Зоря» повністю переграла суперника, створивши кілька гольових нагод. Особливо активним на лівому фланзі господарів був Артем Громов. Найкращі шанси першої половини поєдинку в «Зорі» змарнували Юрі та Сваток. У перерві Вернидуб замінив травмованого Юрі на Луньова.

На 59 хвилині саме Максим ледве не відкрив рахунок, але Мисак врятував гостей. Згодом Караваєв завдав обвідного удару та влучив у стійку. Після Олександра в ту саму стійку поцілив вже Андрієвський! «Карпати» попереду зовсім нічого не показали, але везуть із Запоріжжя нічию та мають в активі 7 очок.

У 10 турі «Карпати» без Федецького зіграють з останнім Чорноморцем, а «Зоря» вирушить до Полтави.

Фото: ZN.ua