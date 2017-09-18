Курсанти Академії сухопутних військ взяли участь у військовій прощі до Зарваниці

Близько трьох сотень курсантів та офіцерів Академії взяли участь у ІХ Всеукраїнському військовому паломництві до селища Зарваниця, що відбувалося 16 – 17 вересня на Тернопільщині. Про це Львівському порталу повідомили у Медіа-групі Національної академії СВ.

Цьогорічна військова проща відбулася з благословення та за участю військового єпископа владики Михаїла Колтуна, керівника Департаменту Патріаршої Курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України та пройшла під гаслом «Мій мир даю вам».

На щорічну військову прощу до Зарваниці прибули представники Міністерства оборони України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Міністерства надзвичайних ситуацій України та Державної пенітенціарної служби України.

«Сьогоднішнє паломництво назнаменоване миром від Бога, — розповів владика Михаїл (Колтун). — Найбільшими цінностями є життя і мир, які дає нам Господь Бог. Ми шукаємо цей мир, приймамо і ділимося ним. Тому й просимо сьогодні у Господа: «Подай нам мир!». Щоби ми не тільки могли відкрити цінність життя і миру для себе, а й подарувати його іншим».