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Екс-посла США в Україні обурив сервіс МАУ

Юлія Шпак

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Колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Insitutuion у Вашингтоні Стівен Пайфер поскаржився на переліт рейсом «Міжнародних авіаліній України». Своїм неприємним досвідом екс-посол, який відвідував конференцію YES у Києві, поділився у Twitter, пише «Голос Америки».

Пайфер, який відвідував конференцію «Ялтинська європейська стратегія» у Києві, скористався рейсом 423 української компанії і очевидно лишився незадоволеним.

«Рейс «Міжнародних авіаліній України» 423: немає місця для ніг (зріст чоловіка сягає 190 сантиметрів – прим. ГА), шалені ціни на зареєстрований багаж (checked bag fee), дають лише воду. Наступного разу получе літаком Lufthansa, якщо навіть буде одна зупинка», – твітує Пайфер.

Колишнього дипломата обурило і те, що сайт компанії не прийняв його відгук про пасажирський досвід.

«Маю віддати належне МАУ. Отримав від них імейл з опитуванням про політ. Заповнив його та відправив. Сайт «МАУ» відмовився його приймати», – пише Пайфер.

Фото: Варта України

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