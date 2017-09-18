До 10 років тюрми загрожує ще двом організаторам перекриття траси «Львів-Рава-Руська»

Черговим організаторам провокацій на Львівщині загрожує до 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівські області.

За процесуального керівництва прокуратури області слідчими Служби безпеки України Львівщини завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох організаторів та активних учасників посягань на територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, що подія трапилась цьогоріч 29 березня. Мітингувальники незаконно перекривали трасу «Львів-Рава-Руська» у с.Гряда на Жовківщині із закликами до змін меж території держави, встановлених Конституцією України.

Правопорушники під виглядом представників національної меншини закликали до розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками. Також від імені мешканців Львівщини намагались створити атмосферу невдоволення перебуванням адміністративно-територіальних одиниць області у складі України та спонукали представників Республіки Польща змінити межі країни та приєднати Львівщину до її складу.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч.2. ст.110 та ст.293 КК України, а одного із учасників ще й за ч.2 ст.345 КК України.

За вчинене зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт стосовно вказаних осіб скеровано для розгляду до Жовківського районного суду.

Як раніше повідомляв Львівський портал, Жовківський районний суд Львівської області виніс обвинувальний вирок 24-річному киянину, який у березні 2017 року розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території України.