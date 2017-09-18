Для фермерів Львівщини проведуть навчальні семінари з ягідництва

Впродовж 19-20 вересня на Львівщині відбуватимуться навчальні семінари «Про підвищення рівня активності населення в вирощуванні ягід». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід проходитиме за сприяння департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Під час навчальних семінарів спікерами виступлять Наталія Хмиз, директор департаменту агропромислового розвитку, Андрій Ярмак, економіст ФАО, Василь Говрега, експерт з економічних питань, аналітик відділу агробізнесу ЄБРР, Олег Босий, експерт галузі ягідництва.

Контактний телефон для реєстрації у навчальних семінарах – 0639311555 (Павло)