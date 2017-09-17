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В Україні кожен день затримують в середньому по три хабарника, - Луценко

Соломія Григор'єва

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Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що за рік в Україні затримано майже 7 тисяч хабарників. Про це він сказав на засіданні 14-го щорічного міжнародного форуму “Ялтинська європейська стратегія” (YES), що проходить у Мистецькому арсеналі, повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні, за рік ми затримали в нашій Україні 6931 хабарника», – сказав Луценко, додавши, що 3934 справ знаходяться в судах.

За словами Генпрокурора, ці цифри стосуються не лише дрібних чиновників, йдеться й про члена Вищої ради юстиції, керівників обласних державних адміністрацій, міністерств, державних служб та рядових чиновників.

Луценко підкреслив, що хабарників «ловлять щоденно».

«В середньому 3 хабарники кожен день затримується в Україні», – сказав Луценко.

Фото: 24 Канал

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