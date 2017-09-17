У Львові патрульні затримали одразу п’ятьох злодійок

Львівські патрульні виявили підозрюваних у крадіжці по гарячих слідах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 17 вересня, патрульним надійшло повідомлення, що на площі Двірцевій невідомі особи викрали у жінки гаманець. Інспектори прибули на місце події та зустріли заявницю. Жінка розказала, що п’ятеро осіб викрали в неї гаманець, в якому були грошові кошти у сумі 1100 гривень та 10 євро. Також в гаманці були банківські картки. Потерпіла сама з іншої області та залишилася без грошей. Патрульні розпитали очевидців та дізналися напрямок руху злочинців.

На кінцевій зупинці, у трамваї, інспектори виявили чотирьох підозрюваних. Жінки заперечували свою провину, проте неподалік патрульні помітили ще одну підозрювану в крадіжці, в якої були при собі речі потерпілої. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції.