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Книголюбам нагадують: сьогодні – останній день 24 Форуму видавців

Соломія Григор'єва

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Сьогодні, 17 вересня, у Львові завершується 24 Форум видавців. За попередні чотири дні більшість подій Форуму вже відбулося, проте на сьогодні залишили не мало цікавинок, які Львівський портал не рекондує пропустити.

Відтак з 10 ранку у різних локаціях центральної частити Львова відбуваються різноманітні презентації книг, автограф-сесії, дискусії, акції та лекції. Все це закінчиться вечіркою у клубі !FESTrepublic «ТО Є ЛЬВІВ PARTY», яка й символізує офіційне закриття Форуму видавців.

В детальною програмою п’ятого, останнього для цьогорічного Форуму можна ознайомитись за посиланням.

Фото: Львівський портал

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