Академія сухопутніх військ презентувала книжку про воїнів АТО

У рамках 24 Форуму видавців у Львові колектив Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного презентував книгу «Світла пам’ять Героям полеглим, честь і слава Героям живим». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник академії Павло Ткачук, передає Львівський портал.

«Ця книга – це не лише видання про випускників, офіцерів і курсантів Національної академії. Ця книга – це данина шани усім воїнам АТО. А також ця книга – це лист від армії до нашого народу, який розповідає про подвиги воїнів – захисників, про їхню мужність та героїзм, які вонипроявили під час захисту рідної землі.

У книзі – майже чотириста історій життя на чотирьохстах сторінках. Але у нас в країні – сотні військових частин, і кожна з них може написати навіть ще більшу книгу про своїх бійців, про їхні подвиги. Наше суспільство часто цих людей не знає, не знає їхніх історій, адже вони «розсипані» по країні наче дорогоцінне каміння. Але коли зібрати ці діаманти – ці історії докупи, коли вони об’єднані, то вони стають вже дорогоцінним намистом, яке прикрашає нашу державу та преображає наш народ. І ми самі починаємо дивуватися, які величні люди живуть поруч з нами, і як їх багато», – повідомив Павло Ткачук.

Видання «Світла пам’ять Героям полеглим, честь і слава Героям живим» – це також книга-спогад. Це книга, де не лише зафіксовано для історії довідковий матеріал про воїнів АТО, про їхній бойовий шлях. Ця книга – це книга пам’яті про тих, хто загинув, це підтримка їхніх рідних і близьких.

«Під час презентації я подарував книги вдові Героя України Андрія Кизила Оксані Кизило, нашому випускнику Героєві України, воїну 72-ої механізованої бригади, а відтепер офіцерові Міжнародного центру миротворчості та безпеки лейтенанту Василю Тарасюку, а також славетній 72-ій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців, де воює чимало випускників Національної академії, яких за мужність і героїзм нагороджено високими державними нагородами. Вже за декілька днів бійці – орденоносці цієї бригади, про яких теж написано у книзі, капітан Роман Дармограй і лейтенант Андрій Верхогляд, привезуть примірник книги «Світла пам’ять Героям полеглим, честь і слава Героям живим» своїм побратимам на передову», – додав Ткачук.

Фото: Facebook