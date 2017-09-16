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У нас буде Ryanair у 2018 році, - Омелян

Соломія Григор'єва

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Міжнародний аеропорт «Бориспіль» проводить повторні переговори з одним із найбільших європейських лоукостерів – авіакомпанією Ryanair – про вихід на українських ринок. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив у ході зустрічі з журналістами, пише Уніан.

«На даний момент Ryanair у переговорному процесі з аеропортом «Бориспіль». Я сподіваюся, що ці переговори пройдуть успішно, друга спроба. У нас буде Ryanair у 2018 році. Цього року, на жаль, це не реально. Не пізніше осені 2018», – сказав міністр.

Міністр також зазначив, що з приходом авіалоукостів пасажиропотік в аеропорту «Бориспіль» за два роки може збільшиться до 20 млн осіб.

«Що стосується самого аеропорту «Бориспіль». Його прогнозована пропускна здатність 25-30 млн пасажирів на рік. За підсумками 2016 року це приблизно 8,2 млн пасажирів, цього року прогнозують 10 млн. Це зростання ВВП на 2-3%. Це зростання може бути на 20-30% протягом двох років, ми можемо отримати 20 млн пасажирів в аеропорту «Бориспіль». Це можуть дати лоукости», – додав Омелян.

Нагадаємо, 10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури.

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