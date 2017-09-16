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У Львові намагались вкрасти дитину

Соломія Григор'єва

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Нещодавно у Львові сталася спроба викрадення дитини з території навчального закладу. Про це повідомила член ГО «Батьківська рада Львівщини» Галина Мельник на сторінці організації у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«У Львові була спроба викрадення дитини з території навчального закладу! Дитину ледве вдалось відтягти від зловмисників і їх авто! Врятувало те, що хлопчик почав голосно кричати!
Викрадачі – мужчини на темному авто («польські бляхи»). Шевченківський район, район Липиського-Чорновола. Поліцію викликали», – йдеться у повідомленні.

Батьків та педагогів просять буде уважнішими.

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