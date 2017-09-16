Схід і захід разом: в Львівській облраді підписали декларацію в галузі освіти

Сьогодні, 16 вересня, Міністерство освіти і науки України, Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» та «Ради Львівщини» підписали декларацію намірів співпраці в освітній галузі задля формування в учнівської молоді східної та західної України цінностей на засадах загальноукраїнської ідентичності та патріотизму.

Свої підписи під декларацією поставили Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, заступник голова Луганської ВЦА Ольга Лішик.

«Ми сьогодні говоримо про те, що хочемо створити постійну лінію дотику між 15 школами Львівщини та 15 школами Луганщини. Це буде пілотний проект в Україні і я переконаний, що нам – все вдасться», – наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

У свою чергу Лілія Гриневич зауважила: «Сьогодні ми підписали Меморандум про співпрацю дуже важливого проекту. Проекту, який повинен зшивати Україну. Джерело такого натхнення є в першу чергу в освіті – в наших дітях. Цей проект виник з доброї волі, ініціативи львів’ян і луганчан щоб обмінюватися своїм досвідом. Така ініціативи – це модель, взаєморозуміння і співпраця в сфері освіти між різними регіонами України. Тут не гасло «схід і захід разом» тут реальні дії та велика праця».

Відтак, сторони задекларували спільну підготовку проекту «Схід і захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти», що подається на конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, у рамках Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України.

У межах проекту відбуватиметься реалізація низки заходів, зокрема підвищення рівня освітньої співпраці між регіонами шляхом встановлення обладнання для проведення відеоконференцій та інтерактивної дошки у 30 класах для вивчення історії і української літератури пілотних середніх шкіл, а також проведення ремонтних робіт у цих приміщеннях; організація літніх шкіл у Львівській області та Республіці Польща для вчителів історії та української літератури зі шкіл Львівської та Луганської областей; організація двох інтеграційних літніх таборів «Літня академія» для школярів з Львівської та Луганської областей, а також проведення спільних краєзнавчих таборів; організація конкурсів «Історія моєї малої батьківщини» та з мовознавства серед учнів 9-11 класів.

Для підготовки проекту створять робочу групу у складі представників підписантів.

Фото: ЛОР