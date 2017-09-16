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Правоохоронці затримали львів’янина, що вимагав хабарі за розмитнення авто

Соломія Григор'єва

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У Львові викрили схему системного одержання неправомірних вигод у процесі проведення процедури сертифікації автотранспорту увезеного з-за кордону. Схему організував 45-річний керівник Львівської філії органу із сертифікації продукціі та послуг. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні захисту економіки у Львівській області.

Сьогодні, 16 вересня, посадовця затримали правоохоронці під час отримання ним чергової неправомірної вигоди у розмірі 750 доларів США та 5 тисяч гривень за сприяння у виготовленні сертифікату «Євро 5» на автомобіль, який фактично відповідає нормам «Євро 4».

Слідчими військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо затримання хабарника у порядку ст.208 КПК України та повідомлення про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, у зловмисника правоохоронці вилучили ще 20 тисяч гривень готівкою. Зараз встановлюється причетність до їх отримання у якості неправомірних вигод за сприяння з аналогічних питань.

Нагадаємо, що це вже четвертий хабарник, викритий на Львівщині протягом цього тижня.

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