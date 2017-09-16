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Поліція оголосила в розшук 14-річну дівчину

Соломія Григор'єва

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Правоохоронці Львівщини просять допомоги у встановленні місцезнаходження неповнолітньої дівчини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Бродівське відділення поліції звернулася 34-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що її 14-річна донька Добуш Анастасія Вікторівна, учениця дев’ятого класу, 15 вересня близько 16.00, зібравши свої речі, вийшла з дому і її місцезнаходження досі невідоме. Мобільного телефону при собі дівчина не мала.

Поліцейські звертаються до усіх, хто може допомогти встановити місце перебування розшукуваної дівчини: зателефонуйте на оперативну лінію «102» або зверніться у найближчий відділ поліції та повідомте відому Вам інформацію.

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