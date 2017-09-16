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Поки народжуваність у країнах Центральної Європи зростає, в Україні – стрімко падає

Соломія Григор'єва

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Народжуваність у Словаччині, Чехії, Польщі та Угорщині минулого року зросла, тоді як в Україні – стрімко впала. Про це пише Європейська правда з посиланням на видання Aktuality.

Так, в Словаччині, Чехії, Польщі та Угорщині народжуваність зросла у порівнянні з 2015 роком.

У Чехії минулого року кількість народжених дітей зросла майже на 2 тисячі і становить понад 112 тисяч.

В Угорщині та Австрії – зросла майже на три тисячі, в цих країнах народилось понад 95 тисяч та понад 87 тисяч дітей відповідно. Примітно, що Австрія демонструє зростання показника народжуваності протягом останніх 5 років.

У Польщі 2016 року народилось майже на 13 тисяч дітей більше – понад 382 тисячі.

Найгірший показник демонструє Україна, де минулого року народилось майже 397 тисяч дітей – це на 15 тисяч менше, ніж торік. Як свідчить статистика, кількість новонароджених в Україні протягом останніх п’яти років постійно зменшується.

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