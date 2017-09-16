Патрульні затримали чоловіка, який п’яним їхав заднім ходом на червоне світло

Львівські патрульні оштрафували водія, який проїхав перехрестя на червоне світло, заднім ходом, в стані алкогольного сп’яніння та ще й без документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-слжбі Патрульної поліції Львова.

Цієї ночі, 16 вересня, під час патрулювання на автодорозі Київ-Чоп, патрульні побачили автомобіль Mercedes-benz, водія якого рухався заднім ходом та проїхав перехрестя на червоне світло. Його зупинили та попросили пред’явити документи. Чоловік почав шукати посвідчення водія проте його так і не знайшов. Патрульні встановили особу в базі даних та запропонували водію пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння, оскільки від нього було чути різкий запах алкоголю. Чоловік погодився, результат – 2.43 проміле, що більш ніж в 10 разів перевищує допустиму норму. На водія склали протокол за нетверезу їзду. Також винесли постанову за порушення правил дорожнього руху та відсутність необхідних документів. Справу передадуть в суд для розгляду питання позбавлення чоловіка посвідчення водія.

Загалом, цієї ночі, патрульні Львова зупинили 9-ох водіїв, які перебували в стані алкогольного сп’яніння.