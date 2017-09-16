Лілія Гриневич: «Діти, що навчають мовою національних меншин, стають заручниками свого мовного середовища»

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич про усунення дискримінації національних меншин в частині доступу до вищої освіти і забезпечення рівні умови для них у здобутті повної загальної середньої освіти:

«Згідно з офіційною статистикою, в Україні навчається близько 400 тисяч дітей національних меншин у 735 навчальних закладах. З них молдовською навчається 2 693 учні, польською – 1 785 учнів, 355 955 учнів навчається російською. Близько 16 тисяч дітей румунської та ще 16 тисяч дітей угорської громад також навчаються рідною мовою. У цих школах навчання здійснюється виключно мовою національних меншин, при цьому українську вивчають як предмет, на що відводиться 2 години на тиждень.

Складається ситуація, яка робить заручниками дітей цих мовних меншин та ізолює їх в межах громади. Діти стають заручниками свого мовного середовища, що не притаманне переважній більшості території України. Вони не можуть потрапити на державну службу чи обіймати інші важливі посади в органах місцевого самоврядування та органах державної влади. Такі тенденції є вкрай тривожними і Україна не може не реагувати на них, адже йдеться про освітні шанси дітей, які є громадянами нашої держави, а також про забезпечення їхнього конституційного права на працю, закріпленого у статті 43 Конституції України.

Для вирішення цієї проблеми новий Закон «Про освіту» передбачає, що у дитсадках та початковій школі діти з національних меншин зможуть навчатися рідною мовою. При цьому поруч вони почнуть вивчати державну. Це допоможе без зайвого стресу перейти далі у базову та старшу школу, де мовою навчання буде українська.

Діти громад, мови яких належать до мов Європейського союзу, також зможуть вивчати деякі предмети рідною мовою у базовій та старшій школі, а також у професійно-технічних НЗ.

Закон «Про освіту» відповідає усім нашим міжнародним та внутрішнім зобов’язанням. Ми поважаємо наших міжнародних партнерів і готові працювати разом із ними. Однак найпершим пріоритетом для нас завжди залишатиметься успіх та захист прав українських громадян. Новий Закон «Про освіту» розширює можливості українських дітей, які належать до нацменшин, для отримання освіти та сприяє реалізації їхніх Конституційних прав. Українські діти, що належать до нацменшин, є нашими українськими громадянами і їхні інтереси, права і свободи залишатимуться для нас головним пріоритетом».

Фото: osvitanova.com.ua