За два місяці у Львові з’явиться скульптура Святоюрського комплексу, яку зможуть «побачити» люди з вадами зору

Незабаром Львів отримає другу архітектурну споруду, адаптовану для людей з важкими порушеннями зору. Про це сьогодні, 15 вересня, на презентації макету Святоюрського сакрального комплексу розповіла автор ідеї Оксана Потимко, передає кореспондент Львівського порталу.

Першою скульптурою, яку було створено в рамках проекту «Львів на долонях», стала Львівська ратуша, яка розміщена поруч з оригіналом на площі Ринок. А вже незабаром люди з вадами зору зможуть «побачити» Святоюрський сакральний комплекс.

«Цей комплекс не тільки для тих, хто не бачить, а й для людей з іншими фізичними обмеженнями. Не кожна особа з інвалідністю має можливість побачити цю споруду самостійно. Попереду у нас є ще багато ідей. Якщо нас будуть підтримувати міська рада Львова, інші партнери, то ми б адаптували багато архітектурних споруд для того, щоб ці пам’ятки можна було бачити на дотик», – зазначила автор проекту «Львів на долонях» Оксана Потимко.

Наступними бронзовими макетами, які планують створити, є: Львівська опера, Міський арсенал, Успенський собор, Домініканський собор, церква св. Андрія з оборонними мурами, Вірменський собор, тощо.

Вартість такого Святоюрського сакрального комплексу – 150 тисяч гривень. 50% цієї суми було профінансовано з бюджету Львівської міської ради, а ще 50% дало Міністерство культури України в рамках гранту на підтримку молодих, талановитих митців. Відповідно цей макет і було створено двома молодими та талановитими скульпторами – Василем Одрехівським та Мар’яном Королем.

«Собор святого Юра – перлина українського бароко XVIII століття. Святоюрський комплекс заслуговує бути увіковіченим у невеликому бронзовому пам’ятнику, якого можуть торкатися незрячі і пізнавати його архітектурну конфігурацію. Тут є дуже багато елементів – Собор святого Юра, митрополичі палати та сади, дзвіниця, пам’ятник Андрею Шептицькому, тому найбільшим викликом для нас було зберегти всі просторово-масштабні співвідношення для того, щоб скульптура не втрачала свій характер», – розповів Василь Одрихівський.

На створення гіпсового макету у масштабі 1:150пішло близько 4 місяців. Наступний етап – відлиття його у бонзі.

За попередніми прогнозами скульптуру Святоюрського сакрального комплексу офіційно відкриють 13 листопада, у Міжнародний день сліпих.

Фото: Львівський портал