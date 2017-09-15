В оранжереї Стрийського парку з’явиться вісім екзотичних рослин

В оранжерею Стрийського парку передадуть вісім екзотичних рослин, як місто закупило ще у 2016 році. Відповідне рішення сьогодні, 15 вересня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Виконком погодив департаменту містобудування у встановленому порядку передати з балансу на баланс Львівського комунального підприємства “Зелений Львів“ саджанці та екзотичні і рідкісні рослини, закуплені у 2016 році.

Згідно рішення, вісім екзотичних рослин передають до оранжереї Стрийського парку. Серед них фінікова пальма, хамеропс, фікус березовий, фікус бенгальський, фікус ліровидний, монстера приваблива, банан.