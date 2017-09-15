У неділю львів’ян запрошують на Чемпіонат України з бігу на 10 км «Львівська Десятка»

У неділю, 17 вересня, у Львові пройде Чемпіонат України з бігу на 10 км, організаторами якого є Федерація легкої атлетики Львівської області спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. Відкриття чемпіонату розпочнеться о 9.00 год. на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені С. Крушельницької. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Пробіг стартуватиме о 10.00 год. за маршрутом: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи – вул. М. Коперника – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Липинського – просп. В. Чорновола – пл. Різні – просп. Свободи – вул. М. Коперника – просп. Свободи, 41.

Безкоштовно взяти участь у пробігу можуть як професіонали, так і аматори.

Вікові групи: до 20 років; 20 – 29 років; 30 – 39 років; 40 – 49 років; 50 – 59 років; 60+ років.

Ліміт часу на подолання дистанції: 1 год. 20 хв. Переможці та призери Чемпіонату України з бігу по шосе на 10 км нагороджуються медалями та дипломами.

Реєстрація на пробіг триває за посиланням: https://runclub.com.ua/event/view?id=1

Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів, що надаються Оргкомітету при отриманні стартового номера учасника: посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов’язково для всіх учасників); громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичний страховий поліс, який покриває участь у спортивних змаганнях. Медичні документи, надані в Оргкомітет, не повертаються. Медичні документи повинні бути оформлені не раніше 6 місяців до змагань. Для учасників змагань у віці 14 років і молодше підтвердження віку здійснюють батьки або уповноважені супроводжуючи особи.

Сторінка заходу у Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1878552199129542/