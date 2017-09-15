У Львові віршами поєднають різні релігії

У суботу, 23 вересня, об 11.00 год. у Львові на Площі Ринок, 1 відбудеться міжрелігійний мистецький фестиваль «Вірші миру». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Львів’яни та гості міста – студенти, представники медіа, громадські активісти, представники влади, літератори, а також духовні лідери різних релігій – прочитають 26 віршів найвідоміших поетів-представників трьох релігій. Головною тематикою поезій є мир та вічні ідеали людяності й добра.

Ініціаторами заходу є Центр міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас», Львівський клуб «MasterPeace», сайт «Духовна велич Львова» та Львівська міська рада.

«Сучасне українське суспільство, на жаль, живе в атмосфері війни та нестабільності, як економічної, так і соціальної. Недовіра до політичних лідерів, страх перед завтрашнім днем тощо роблять людей заручниками буденності й обставин. Саме мистецтво стає тим рятівним елементом, який допомагає згадати про вічні цінності моралі, добра та діалогу, допомагає повірити в себе та реалізацію своїх мрій. Такі фестивалі потрібні для духовного зростання, розвитку інтелектуально-освітнього та особистісного потенціалу українців, для пошанування цінностей гуманізму й принципів загальнолюдської моралі», – наголошує Тарас Дзюбанський, керівник Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас».

Мистецький фестиваль «Вірші миру» має на меті поглибити міжрелігійний діалог за допомогою мистецтва між представниками 3-х авраамістичних релігій в Україні: Юдаїзму, Християнства та Ісламу.

«Цифра «26» – не випадкова, вона присвячена 26-тій річниці Незалежності нашої держави. Таким чином ми прагнемо продемонструвати, що сучасне українське суспільство активно бореться із расовими, етнічними, релігійними стереотипами; що ми визнаємо важливий внесок у побудову Незалежної Української Держави представників усіх цих великих релігій; що діалог між ними потрібен заради побудови миру; що Україна – це держава, де кожна людина може реалізувати свій потенціал та розвиватись вільно. Найкращим інструментом для досягнення цієї мети є мистецтво, адже воно об’єднує нас, бо є духовним джерелом натхнення.Повноцінний теологічний діалог між представниками Юдаїзму, Християнства та Ісламу є надзвичайно важким та над ним потрібно постійно працювати, адже у всіх представників цих релігій свої Священні Писання і своє розуміння богословських істин. Проте мистецтво, а зокрема його найвразливіший елемент, – поезія, – є тим духовним спільним знаменником, який може зробити нас ближчими», – розповідає пан Тарас Дзюбанський.

Протягом Фестивалю учасники не просто читатимуть вірші, але й можуть вільно висловлювати свої емоції та враження щодо почутого. Після цього флеш-мобу всі охочі зможуть відвідати обговорення заходу в Львівській міській раді.

Детальніша інформація за номером 0685038448 (Лідія Батіг).