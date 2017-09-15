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На місці колишнього кінотеатру у Львові збудують чотири висотки з кінозалами

Катерина Родак

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У Львові на вулиці Любінській, 93, де колись був кінотеатр «Галичина», збудують житловий комплекс з торговим центром і чотирма кінозалами. Відповідне рішення сьогодні, 15 вересня, погодив виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком затвердив містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію громадянином Барщовським Тарасом Ярославовичем нежитлової будівлі у житловий комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями комерційного та громадського призначення, підземним паркінгом на вул. Любінській, 93.

Згідно містобудівних умов і обмежень, під забудову віддають 0,6459 га. Там зведуть:

будинок № 1 – 37 м (10 поверхів);

будинок № 2 – 68 м (20 поверхів);

будинок № 3 – 26 м (7 поверхів);

будинок № 4 – 23 м (6 поверхів);

будинок № 5 – 9 м (2 поверхи).

«Там є порядка 200 паркоміцсь, відновлені 4 кінотеатри, дитячий центр і торгові приміщення. Також офісні приміщення  3 поверхи, все решта – житло», – уточнив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Водночас під час обговорення цього питання висловлювалися побоювання щодо «окупації» прилеглих дворів автомобілями майбутніх мешканців багатоповерхівок, мовляв, не усі захочуть купити собі паркомісце.

Також забудовнику запропонують долучитися до реконструкції майданчика площею 1800 кв. метрів, що розташований поруч із будівництвом.

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