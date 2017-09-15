На Львівщині розпочались військові навчання «Репід Трайдент- 2017»

Сьогодні, 11 вересня, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район Львівської області) відбулась офіційна церемонія відкриття українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

В церемонії відкриття взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні пані Марі Йованович, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, народні депутати України Ігор Васюник та Оксана Юринець. Супроводжував високих гостей начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Під час виконання державних гімнів України та США на щогли підняли прапори обох країн. Прапор України підняли учасники АТО, Герой України капітан Володимир Гринюк та кавалер ордену «За мужність» ІІІ ступеню старшина Роман Зеленський. А прапор Сполучених Штатів – бійці бригади командування Сухопутних військ США в Європі.

Співкерівниками навчання цьогоріч призначені: від української сторони – полковник Сергій Літвінов, від ЗС США – полковник Девід Джордан.

«У цей непростий для нашої країни час ваша підтримка є вкрай важливою для всіх українців. Досвід наших іноземних колег є надзвичайно цінним для ЗС України. Водночас, я маю надію, що й наші партнери з інших країн зможуть перейняти досвід воїнів Українського війська, отриманий ними під час захисту своєї Батьківщини на сході України. Адже мета у нас одна – захищати, обороняти та створювати. А йти до неї разом завжди легше», – зазначив у своїй промові полковник Сергій Літвінов.

Цього року у військових маневрах бере участь безпрецедентна кількість учасників – близько 2500 військовослужбовців з 15 країн світу. Окрім України та США, до навчань залучено військовослужбовців з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великобританії.

Найбільші іноземні контингенти – від армій США та Канади, загалом близько 500 осіб. Вітчизняне угрупування, яке задіяне у міжнародному військовому навчанні (понад тисячу осіб), представлено військовослужбовцями однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗС України, бригади ВДВ ЗС України, інженерно-саперними підрозділами, окремим підрозділом Національної Гвардії України тощо. Переважна більшість українських військовослужбовців – із досвідом участі у бойових діях в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

Для проведення навчання залучено декілька десятків одиниць автомобільної та легкоброньованої техніки. Виконання вправ бойових стрільб не передбачається. Втім, для підвищення реалістичності маневрів в рамках проведення польової фази застосовуватимуться сучасні системи імітації бойової стрільби MILES.

Окрім того, планом навчання передбачено проведення низки спільних заходів із залученням літаків та вертольотів військово-транспортної авіації. Зокрема, відпрацьовуватимуться елементи медичної евакуації, десантування вантажів та особового складу тощо. Для цього будуть використовуватись можливості однієї з бригад тактичної авіації, що дислокується на Хмельниччині, та майданчик приземлення на теренах МЦМБ. Всього буде залучено два вертольоти Мі-8, літак АН-26 та американський С-130.

Метою «Репід Трайдент-2017» є запровадження у Збройних Силах України передового досвіду армій провідних країн світу, обмін професійними навичками, покращення рівня взаємодії між штабами і підрозділами сухопутних військ України, США, армій країн-учасниць й партнерів НАТО, а також членів програми «Партнерство заради миру».

«Репід Трайдент – 2017» триватиме два тижні на різних ділянках військового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національно академії сухопутних військ.

За словами начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука керівництво Збройних Сил України й Академії доклали максимум зусиль для проведення цих навчань на належному організаційному та змістовному рівні.

«Спільні тренування покликані підняти рівень навченості українського війська, його сумісності з передовими арміями світу, зміцнити бойовий дух наших військовослужбовців, відчути справжню підтримку своїх колег. Переконаний, що цьогорічні міжнародні навчання серії «Репід Трайдент», історія яких налічує багато років, – це вагомий внесок у зміцнення безпеки та стабільності, як на європейському континенті, так і в світі загалом», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ